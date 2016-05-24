Антимонопольний комітет розслідує різке подорожчання гречки в Україні

Антимонопольний комітет України (АМКУ) проводить розслідування за фактом стрімкого подорожчання гречаної крупи, яке може бути результатом змови виробників, повідомила прес-служба АМКУ.

«У комітеті триває розслідування за ознаками вчинення виробниками крупи гречаної антиконкурентних узгоджених дій (ч. 3 ст. 6 Закону «Про захист економічної конкуренції»), відкрите за фактом стрімкого й економічно необґрунтованого збільшення гуртово-відпускних цін», - йдеться в повідомленні.

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Зараз органи АМКУ залучають суб'єктів господарювання до справи в якості відповідачів. У разі підтвердження фактів наявності порушень на учасників ринку можуть бути накладені штрафи в розмірі до 10% від доходу за попередній фінансовий рік.

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів Української аграрної конфедерації, ціна на гречану крупу, яка в окремих випадках досягає 45 грн/кг, а в середньому становить 32,28 грн/кг, зростає в зв'язку зі скороченням наявних запасів на складах до 5 тис. тонн за минулорічного врожаю 128 тис. тонн, а також у зв'язку із спекуляціями з боку посередників і роздрібних продавців.

За останні п'ять років валовий збір гречки на зерно в країні зменшився більш ніж удвічі - до 128 тис. тонн у 2015 році з 282 тис. тонн в 2011 році. Основною причиною цього стало скорочення посівних площ під культурою в зазначений період - до 133 тис. га з 311 тис. га.