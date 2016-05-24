Мінекономрозвитку зберегло прогноз скорочення сільгоспвиробництва на 1%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі зберегло прогноз скорочення сільськогосподарського виробництва в Україні у першому півріччі 2016 року на рівні 1%.

Відповідний прогноз міститься в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті Мінекономрозвитку.

При цьому в міністерстві зазначили, що головними негативними чинниками для сільгоспвиробництва в першому півріччі стануть висока конкуренція на внутрішньому ринку, втрата ринків збуту молочної продукції в країнах СНД, скасування спеціального режиму ПДВ для сільгоспвиробників, а також зменшення площі посіву озимих культур на 12,9%.

Разом з тим, аналітики Мінекономрозвитку очікують нарощування виробництва м'яса на експортоорієнтованих підприємствах і поліпшення внутрішнього споживчого попиту.

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Як повідомляв УНІАН, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-квітні 2016 року скоротилося на 1,7% порівняно з аналогічним періодом 2015 року.

Зокрема, сільськогосподарські підприємства протягом звітного періоду порівняно з січнем-квітнем 2015 року скоротили виробництво на 1,6%, а населення – на 1,8%.

У квітні порівняно з березнем сільгоспвиробництво зросло на 8,9%, а порівняно з квітнем 2015 року скоротилося на 1,7%.