В РФ знищать 12 тонн української полуниці, яку везли під виглядом сербської

У РФ знищать партію української полуниці, яку намагалися ввезти з Білорусі. Про це повідомляє прес-служба Россільгоспнагляду.

Партію свіжої полуниці Россільгоспнагляд по Тверській і Псковській областях заборонив ввозити в результаті "карантинного фітосанітарного контролю" на фітосанітарному контрольному посту Долосці (Псковська область) 23 травня.

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"Ця партія ввозилася з Республіки Білорусь до Російської Федерації в супроводі білоруського фітосанітарного сертифіката, в якому місцем походження товару була заявлена Республіка Сербія. При проведенні огляду вантажу на упаковці товару виявлені численні сліди зриву етикеток, а також фрагменти етикеток з інформацією про походження товару – Україна", - йдеться в повідомленні.

У документах зазначено, що експортером вантажу є Жмачинский В. Ю., Республіка Білорусь, Мінськ, заявлене місце розвантаження - окупований Сімферополь.

Наразі, згідно із законодавством РФ, партію полуниці знищать.

Як відомо, в кінці 2015 року Росія заборонила імпорт української свинини, а з 1 січня 2016 року -ввезення з Туреччини ряду фруктів і овочів.