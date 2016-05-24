Мінагропрод збирається вивести українські фрукти і ягоди на китайський ринок

Про це в ході презентації Українського саміту Великого шовкового шляху повідомила заступник міністра аграрної політики і продовольства України Владислава Рутицька.

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"Ми зараз наполегливо працюємо над питанням, що стосується фруктів та ягід. Це стосується можливості доступу наших виробників на китайський ринок", - сказала вона.

Рутицька також додала, що Україна минулого року суттєво наростила обсяг експорту аграрної продукції в Китай.

"2015 рік відзначився тим, що у нас дуже зріс експорт до Китаю. Зростання сільськогосподарського експорту було приблизно в два рази і склало близько 1,3 млрд дол.", - сказала Рутицька, зазначивши, що основну масу експорту становили зернові.

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, українські аграрії в 2015-2016 маркетинговому році (МР, липень 2015 - червень 2016) поставлять на зовнішні ринки 39,9 млн тонн зернових, зокрема 15,6 млн тонн пшениці, 4,3 млн тонн ячменю і 19,5 млн тонн кукурудзи.

За даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) в 2015 році зібрала 60,1 млн тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше, ніж у 2014 році.