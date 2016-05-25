Кабмін взявся за "податкових білочок": обмежив перелік підстав для огляду товарів на митницях

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 25 травня прийняв постанову, що обмежує перелік підстав для огляду товарів на митницях, дає змогу скасувати так званих «податкових білочок», які здійснюють тиск на експортерів горіхів і сільськогосподарської продукції.

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Представляючи проект постанови, віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів зазначив, що уряд проаналізував весь ланцюжок експорту горіхів з України і з'ясувало, що проблема з експортом стосується не тільки горіхів, а й цілої низки сільськогосподарської продукції, яка вирощується населенням.

«Прийняття постанови дасть змогу уникнути недостатньо обгрунтованих рішень про проведення огляду товарів і транспортних засобів, що запобіжить несумлінному ставленню до вітчизняних експортерів і сприятиме зростанню експорту», - сказав Кубів.

Своєю чергою прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що "горіхова мафія" закріпилася за допомогою державних інститутів.

"Те, що ми зараз почули про горіхи, це вже не "білочки", це чистий рекет. Чистий, який проник з допомогою державних інститутів. Я вважаю, що навіть таке явище неприпустиме в будь-якому нормальному, цивілізованому суспільстві. Це треба натиснути на бізнес, створити йому проблеми, а потім отримати хабар і відпустити. Це рекет, чистий рекет. Я вважаю, що їх усіх треба відправити назад у минуле. Всі правоохоронні органи будуть чітко під контролем, і ми будемо моніторити виконання цієї постанови", - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів і Міністерству юстиції підготувати до наступного засідання уряду постанову, прийняття якої виключить можливості для зловживань правоохоронних структур у ході перевірок підприємств горіхової галузі та їх продукції.

Українські виробники та експортери горіхів неодноразово заявляли про проблеми в роботі з силовими відомствами, зокрема, про несанкціоновані перевірки, обшуки, вилучення продукції і простої вантажів на митниці, які призводять до суттєвих збитків.