На Сумщину повернулася африканська чума свиней

Ветеринари Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів зафіксували новий спалах смертельного вірусного захворювання тварин, африканської чуми свиней (АЧС), яка сталася у двох підсобних господарствах в селі Могриця Сумського району, йдеться в повідомленні на сайті Госпродпотребслужбы.

"23 травня 2016 року в двох особистих підсобних господарствах с. Могриця (Сумський район, Сумська область) зареєстровано захворювання 3 голів свиней2, - йдеться в повідомленні.

Діагноз встановлено за результатами дослідження тканин загиблих тварин. У даний момент районна адміністрація визначає межі карантинної зони, а в осередку захворювання фахівці проводять заходи щодо локалізації та недопущення поширення вірусу.

Як уточнили в Госпродпотребслужбе, крім зазначеного випадку, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 9 спалахів АЧС, в тому числі в Полтавській і Одеській областях – по три, у Житомирській, Кіровоградській та Хмельницькій – по одній.

Станом на 24 травня залишилося два неблагополучні пункти щодо АЧС в Хмельницькій і Київській (спалах трапилася 2015 року) областях. 2015 року на території Сумської області зареєстровано 6 випадків захворювання на АЧС.

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Як повідомляв УНІАН, 2015 року на території України було зафіксовано 40 випадків АЧС в дев'яти областях: Чернігівській – 13 спалахів, у Київській та Сумській – по 6, у Полтавській – 5, Миколаївській – 4, Рівненській та Одеській – по два, у Житомирській і Черкаській – по одному випадку. При цьому в дикій природі сталося 5 спалахів.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.