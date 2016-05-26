Нацбанк озвучив прогноз щодо інфляції та назвав ключовий фактор цінової стабільності

Національний банк України вважає досяжною ціль з інфляції на рівні 12% плюс-мінус 3 процентних пункта на кінець 2016 року, при цьому ключовим чинником для досягнення цінової стабільності в Україні НБУ назвав продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомили в Національному банку України, у цьому контексті важливим чинником є рішучість уряду в продовженні реформ, а також підтримка його з боку Верховної Ради.

Також регулятор зберіг свій прогноз щодо інфляції на 2017 рік на рівні 8% плюс-мінус 2 процентних пункти.

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Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол., - 4 серпня 2015 року.

На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Ряд експертів очікують, що за підсумками засідання Ради директорів Фонду Україна отримає третій транш кредиту, проте він може стати єдиним для нашої країни траншем МВФ цього року.