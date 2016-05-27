Росія збирається продовжити продуктове ембарго до кінця 2017 року

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв повідомив на зустрічі з членами бюро правління Російського союзу промисловців та підприємців.

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«Я доручив підготувати пропозиції щодо продовження відповідних заходів не на рік, а до кінця 2017 року. Буде відповідно підготовлено звернення до президента і постанову уряду, що оформляє необхідні рішення», - сказав Медведєв.

За його словами, російські виробники не раз виступали за збереження продовольчого ембарго на аграрні товари і сільгосптовари з країн, які запровадили санкції проти РФ або згодом до них приєдналися.

Медведєв заявив, що ті, хто займається сільськогосподарським бізнесом, агропромом, отримають триваліший і більш дальній обрій планування своїх інвестицій.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і ряд інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було запроваджено ще в березні – після анексії Росією українського Криму.

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7 серпня 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок ряду продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти РФ. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, - США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

Пізніше президент РФ Володимир Путін заявив про підписання указу про продовження на рік заходів у відповідь на санкції Заходу. Заборона на ввезення таких продуктів діє до 5 серпня 2016 року. Також Путін підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, що потрапили під ембарго.

29 липня сайт Євросоюзу повідомив, що Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія й Україна підтримали продовжені економічні санкції ЄС проти РФ.

13 серпня РФ поширила продовольче ембарго на Албанію, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн і «на особливих умовах» - на Україну, які набрали чинності 1 січня 2016 року.