Українські садівники просять владу терміново вжити заходів для порятунку галузі

Асоціація українських садівників і ягідників «Укрсадпром» просить владу запровадити державну підтримку галузі садівництва, ягодничества та розсадництва, щоб компенсувати негативні наслідки закриття російського ринку.

Відповідне звернення міститься у відкритому листі асоціації до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів.

Читайте такожНашого поля ягода «Асоціація «Укрсадпром» звертається до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, інших державних органів та діячів з вимогою терміново вжити заходи з підтримки галузі, а саме: впровадити державну підтримку садівництва, ягодничества та розсадництва», - йдеться в повідомленні.

Садівники також закликали владу затвердити політику підтримки реалізації і просування плодової та ягідної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Згідно з текстом листа, припинення торгових відносин з Росією негативно позначилося на реалізації яблук, груш і айви, 96% експорту яких йшло в РФ. Закриття цього ринку призвело до скорочення експорту цих фруктів у 5 разів.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році українські виробники через блокаду Криму втратили можливість поставляти ягоди і фрукти в Росію, яка довгий час була основним ринком збуту для них. У зв'язку з цим експерти очікують зниження цін на плоди і ягоди в цьому сезоні.

Міністерство аграрної політики і продовольства має намір збільшити обсяг експорту української аграрної продукції в Китай, а також забезпечити вихід на китайський ринок вітчизняних виробників ягід і фруктів.