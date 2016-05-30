Україна почала антидемпінгове розслідування щодо імпорту шоколаду з Росії

Україна за скаргою асоціації "Укркондпром", до якої входять кондитерська корпорація Roshen, Харківська бісквітна фабрика, кондитерська фабрика "Харків'янка" і компанія "Полтавакондитер", почала антидемпінгове розслідування проти Росії щодо імпорту шоколаду та какаовмісних продуктів за заниженими цінами в 2012-2014 роках.

Про це йдеться в повідомленні Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, опублікованому в газеті "Урядовий кур'єр".

Читайте такожУкраїнські кондитери підрахували втрати від блокування Росією транзиту в АзіюЗгідно з повідомленням, у 2014 році експортні ціни російської кондитерської продукції були нижчими, ніж на внутрішньому російському ринку, а в Україні в цей же час обсяги виробництва аналогічної продукції скоротилися на 36%, що вимагає захисту національного товаровиробника.

Проведення розслідування доручено Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, яке протягом 30 днів буде приймати письмові коментарі від зацікавлених сторін.

Як повідомляв УНІАН, Україна на засіданні комітету Всесвітньої торгової організації з антидемпінгової практики на початку травня зажадала від країн – членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), включаючи Росію, Вірменію, Казахстан і Киргизстан, скасувати антидемпінгові заходи відносно українських сталевих прутків і труб, а також припинити розслідування щодо феросилікомарганцю.

На даний момент Україна проводить сім антидемпінгових розслідувань відносно Росії з перспективою введення захисних заходів у вигляді мит.