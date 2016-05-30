Українські яблука цього року подешевшали втричі

Оптові ціни українських яблук наприкінці травня є найнижчими за останні шість років і коливаються в межах 4-9 гривні/кілограм, що в три рази дешевше, ніж 2015 року, повідомила прес-служба проекту "АПК-Інформ: овочі і фрукти".

"На сьогоднішній день українські садівники змушені відвантажувати яблуко за рекордно низькими цінами за останні 6 років. Реалізація основних обсягів яблук сьогодні ведеться в межах 4-9 гривні/кілограм (0,14-0,32 євро/кг), у той час як роком раніше ця продукція в Україні пропонувалася в середньому в 3 рази дорожче", - йдеться в повідомленні.

За даними експертів, в цьому сезоні (липень 2015 – червень 2016) на українському ринку спостерігається надлишок пропозиції яблук місцевого виробництва. 2015 року українські фермери зібрали другий за величиною врожай яблук з 2010 року, тоді як експорт поточного сезону з України впав до мінімальних показників за всю історію незалежності країни.

У прес-службі зазначили, що знизити ціни українські садівники змушені навіть при тому, що обсяг імпорту яблук до України в цьому сезоні один з найнижчих за останні 10 років. За даними "АПК-Інформ: овочі і фрукти", з липня 2015 року по квітень 2016 року українські імпортери закупили 17,1 тисячі тонн яблук, що в 3,2 рази менше, ніж за аналогічний період сезону-2014/2015.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, валовий збір плодів і ягід в Україні минулого року порівняно з 2014 роком зріс на 7,2% і склав 2,14 мільйона тонн.

Асоціація українських садівників і ягідників "Укрсадпром" просить владу запровадити державну підтримку галузі садівництва, ягодничества та розсадництва, щоб компенсувати негативні наслідки закриття російського ринку, куди до початку блокади Криму і продовольчої ембарго поставлялося більше 90% експорту плодоягідної продукції.

Міністерство аграрної політики і продовольства має намір збільшити обсяг експорту української аграрної продукції до Китаю, а також забезпечити вихід на китайський ринок вітчизняних виробників ягід та фруктів.