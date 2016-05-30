Арабські Емірати заборонили ввезення до країни української сільгосппродукції

Міністерство навколишнього середовища та води Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) наприкінці квітня заборонило ввезення в країну української сільськогосподарської продукції, і наразі не надало офіційних роз'яснень з приводу такого рішення.

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Про це повідомила прес-служба українського Центру досліджень і сертифікації халяль «Альраїд», чия акредитація на проведення сертифікації була раніше анульована ОАЕ.

«Наприкінці квітня 2016 року без будь-яких роз'яснень ОАЕ заборонили ввезення продукції з України, як тієї, що має сертифікацію на відповідність вимогам шаріату - халяль, так і тієї, що не потребує такої сертифікації», - йдеться у повідомленні.

Український Центр «Альраїд» звернувся з офіційними проханнями про роз'яснення причин такого рішення до Міністерства навколишнього середовища і води ОАЕ, а також до українських міністерств і відомств, до компетенції яких входять питання зовнішньоекономічних і торговельних зв'язків, зокрема й до Міністерства закордонних справ. Проте, зазначає прес-служба, за минулий місяць відповідей не було.

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У повідомленні зазначається, що в загальній структурі халяль-сертифікованої продукції українських виробників частка товарів, що поставляються до ОАЕ, не є суттєвою, а отже заборона не призведе до великих втрат вітчизняних виробників. Водночас, даний ринок є дуже перспективним. «Споживання продуктів харчування в ОАЕ на душу населення є найбільшим у регіоні, а загальний обсяг імпорту сільськогосподарської продукції щороку зростає, і, за прогнозами експертів, до 2020 року досягне 53,1 млрд дол.», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України закликає зацікавлених експортерів надати свої запитання до торговельної політики Об'єднаних Арабських Еміратів перед її оглядом у Світовій організації торгівлі 1-3 червня.

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Мінекономрозвитку підготувало письмові запитання від України щодо процедури акредитації центрів для отримання права сертифікації продуктів (халяль) та забезпечення можливості їх експорту до Об'єднаних Арабських Еміратів. Крім того, Україна висловила стурбованість з приводу анулювання акредитації Центру дослідження та сертифікації "Альраїд" і невизнання виданих їм сертифікатів халяль.

29 лютого Україна отримала від Міністерства навколишнього середовища і води Об'єднаних Арабських Еміратів дозвіл на поставки яловичини, баранини і курятини. Крім того, Україна веде переговори про отримання дозволу на експорт в ОАЕ молочних продуктів, риби і яєць.

За даними Мінагропроду, в 2015 році структура експорту сільгосппродукції України виглядала таким чином: на Азію припадало 47% поставок, на ЄС – 26%, на Африку – 13%, на СНД – 11% (включаючи Росію – близько 2%), на інші країни – 3%.