Виробництво сільгосппродукції в Україні подорожчало на 14%

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-квітні 2016 року зросли на 14% порівняно з аналогічним періодом 2015 року, повідомила Державна служба статистики.

Зокрема, витрати на виробництво рослинницької продукції зросли на 9%, а тваринницької – на 25%.

У квітні порівняно з березнем сукупні витрати на виробництво сільськогосподарської продукції зросли на 1%. Витрати на виробництво рослинницької продукції збільшилися на 1%, а тваринницької – на 2%.

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Також повідомляється, що витрати на матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, у квітні порівняно з березнем знизилися на 2%, а за чотири місяці порівняно з січнем-квітнем 2015 року – збільшилися на 1%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування окупованій території Криму та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні 2015 року зросли на 50,9% порівняно з 2014 роком.