У Держспоживслужбі пояснили, чому ОАЕ заборонили ввезення продукції з України

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) тимчасово призупинили експорт харчової продукції з України в зв'язку з припиненням сертифікації українського халяльного центру, який раніше мав право видавати сертифікати халяль на нашу продукцію.

Про це Delo.UA повідомили у Держспоживслужбі.

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"Питання відновлення сертифікації українського халяльного центру знаходиться на особистому контролі Міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового і голови Держспоживслужби України Володимира Лапи. Цій темі було приділено особливу увагу під час зустрічі української делегації з новим Делегатом Об'єднаних Арабських Еміратів паном Алем Кассімі", — повідомляють у відомстві.

У Держспоживслужбі відзначають, що між компетентними органами України та ОАЕ і далі триватимуть переговори щодо процедури сертифікації українських халяльних центрів відповідним компетентним органом Об'єднаних Арабських Еміратів ESMA.

Процедура сертифікації халяльних центрів у середньому триває до року. Про результати переговорів Держспоживслужба обіцяє повідомити додатково.

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"Питання не пов'язане з якістю вітчизняної харчової продукції: наша продукція безпечна і відповідає вимогам міжнародних партнерів, про що свідчить значна диверсифікація світових ринків. У даному випадку проблема полягає у внутрішніх процедурах визначення повноважень сертифікаційних центрів халяль Об'єднаними Арабськими Еміратами", — підкреслив голова Держспоживслужби Володимир Лапа.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство навколишнього середовища і води Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) в кінці квітня заборонило ввезення до країни української сільськогосподарської продукції.

Згідно з даними Держстату, за підсумками першого кварталу 2016 року Україна експортувала в ОАЕ продукції на загальну суму в $56 млн, що на чверть менше, ніж за аналогічний період попереднього року.