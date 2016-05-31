Єгипет може дозволити поставки української яловичини
Українські аграрії хочуть поставляти до Єгипту охолоджену та заморожену безкістну яловичину.
Єгипет розглядає проект ветеринарного сертифіката, який надасть українським виробникам дозвіл на поставку охолодженої та замороженої безкісткової яловичини в цю країну.
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Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.
"Українська сторона направила на розгляд своїх єгипетських колег проект ветеринарного сертифіката на охолоджену і заморожену бескостную яловичину", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у серпні українські аграрні підприємства отримали дозволи на експорт курятини до Єгипту. Квота на постачання становить 12 тисяч тонн. Єгипет 2015 року був другим після Китаю імпортером української сільськогосподарської продукції.