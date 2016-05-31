Єгипет може дозволити поставки української яловичини

Єгипет розглядає проект ветеринарного сертифіката, який надасть українським виробникам дозвіл на поставку охолодженої та замороженої безкісткової яловичини в цю країну.

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Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

"Українська сторона направила на розгляд своїх єгипетських колег проект ветеринарного сертифіката на охолоджену і заморожену бескостную яловичину", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у серпні українські аграрні підприємства отримали дозволи на експорт курятини до Єгипту. Квота на постачання становить 12 тисяч тонн. Єгипет 2015 року був другим після Китаю імпортером української сільськогосподарської продукції.