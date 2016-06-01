Росія вирішила частково пом'якшити продуктове ембарго

17:42, 01 червня 2016
Агро
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До Росії можна буде ввозити м'ясо великої рогатої худоби та птиці, а також свіжі та сушені овочі.

фото УНІАН

Російський уряд вирішив пом'якшити продуктове ембарго. В Росію можна буде ввозити м'ясо великої рогатої худоби і птиці, а також свіжі та сушені овочі, призначені для виробництва дитячого харчування, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на постанову, опубліковане на інтернет-порталі правової інформації.

"Міністерство сільського господарства Росії має підтвердити цільовий характер ввезення продуктів, а для цього йому необхідно розробити порядок підтвердження цільового ввезення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наприкінці травня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що він доручив підготувати пропозиції щодо продовження заборони на імпорт продукції з країн, які ввели санкції проти Росії через анексію Криму та конфлікт на Донбасі. Причому заборона буде введена не на рік, а відразу до кінця 2017 року.

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До цього про продовження санкцій проти Росії через окупацію Криму заявив британський прем'єр-міністр Девід Кемерон. Країни Заходу ввели здебільшого фінансові санкції проти деяких росіян і російських компаній, причетних до анексії Криму і військових дій на Донбасі.

Росія з серпня 2014 року заборонила імпорт продукції з США, ЄС, Австралії, Норвегії та Канади. Поступово санкції були розширені на інші країни, що приєдналися до санциям щодо Росії, включаючи Албанію, Чорногорію та Україну.

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