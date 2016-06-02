ПАР запропонувала Україні постачати свинину

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів отримала офіційного листа від посольства України в Південно-Африканській Республіці з пропозицією постачати свинину на ринок ПАР, повідомила прес-служба Асоціації свинарів України з посиланням на главу Держпродспоживслужби Володимира Лапу.

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Як повідомляв УНІАН, виробники свинини в Україні багаторазово заявляли про зниження рентабельності бізнесу у зв'язку з низькими цінами на їх продукцію. Зниження цін спричинене зростанням пропозиції через заборону експорту в Росію, а також низькою купівельною спроможністю. Крім того, галузь переживає епідемію дуже небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней. У зв'язку з цим свинарі шукають нові ринки збуту, найперспективнішими напрямками експерти вважають Азію та Африку.