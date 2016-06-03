Гройсман розповів депутатам про своє бачення ринку землі в Україні

Питання введення в Україні ринку землі мають бути вирішені у Верховній Раді, оскільки саме парламент визначає політику держави у земельній сфері як в частині існування мораторію на продаж земель, так і в частині запровадження механізмів купівлі-продажу землі.

Про це під час Години запитань до уряду сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«Мораторій (на продаж земель - УНІАН) діє до кінця 2016 року. І далі це питання Верховної Ради, яке рішення приймати в 2017 році, - сказав Гройсман. - Але ніякого рішення по землі бути не може, поки ми не зрозуміємо всі нюанси з землею. Треба визначити закон щодо обігу земель і далі визначатися, що робити далі. Це питання дуже чутливе».

Раніше Гройсман допускав, що мораторій на продаж землі може бути продовжений після 1 січня 2017 року. Він зазначав, що зараз в Україні є багато розпайованої землі, тобто землі людей, які були господарями землі, але померли. І в цьому сегменті необхідно також навести порядок.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Верховна Рада продовжила мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2017 року. Запровадження повноцінного ринку землі є одним із зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. Крім того, на необхідності розробки законодавства для запуску та функціонування ринку землі не раз наполягав президент України Петро Порошенко. Разом з тим, Україна досі не має необхідної законодавчої бази для повноцінного функціонування ринку землі, а також сформованого кадастру земель.

В кінці лютого на той момент прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував продати на відкритому аукціоні 1 млн га державної землі, що перебуває в тіньовому або корумпованому обігу. Всього в Україні налічується близько 10 млн га державних земель.

Експерти розділилися в думці щодо скасування мораторію. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші вказують на те, що відміна мораторію призведе до обезземелення селян і скуповування землі зарубіжними компаніями.