Держлісагентство обговорило співпрацю з міжнародними донорами

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України відбулася зустріч з представниками міжнародних донорів. У ній взяли участь перший заступник голови Державного агентства лісових ресурсів Христина Юшкевич, фахівці Представництва Європейського Союзу в Україні, Представництва Світового банку в Україні, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та інші.

Під час наради Юшкевич поінформувала про основні проблемні питання лісової галузі та можливі шляхи їх вирішення за допомогою міжнародних донорів, повідомляє прес-служба Держлісагентства.

Зокрема, вона, перш за все, зупинилася на питанні удосконалення системи фінансово-економічного забезпечення ведення лісового та мисливського господарства.

«В Україні досить нерівномірна лісистість територій, і, відповідно, існує різна забезпеченість лісовими ресурсами. Тому важливим питанням є розроблення механізму із забезпечення фінансування південно-східного регіону. Цей регіон малозаліснений і потребує додаткового фінансування для покриття витрат на ведення лісового господарства. Залучення міжнародних донорів до розроблення такого механізму є дуже важливим, щоб обрати найкращу систему фінансування», - зазначила Юшкевич.

Заступник голови Держлісагентства також звернула увагу на необхідність удосконалення законодавчої бази: «Необхідно розробити пропозиції до законодавчих актів, які регулюють ведення лісового господарства. І в цих пропозиціях потрібно передбачити як механізм фінансування, так і механізм відмежування господарської функції від реалізації функцій держави».

Юшкевич підкреслила, що Держлісагентство зацікавлене у юридичній підтримці з боку міжнародних організацій, адже також необхідно розробити низку інших документів, зокрема, державних стандартів, правил, які відповідатимуть сучасним вимогам та європейській практиці.

Окрім того, перший заступник голови відомства окреслила шляхи вирішення проблеми тіньового ринку деревини: «Подолати таке явище можливо шляхом комплексного внесення змін до законодавства та впровадженням єдиного електронного обліку деревини для всіх постійних лісокористувачів. Ця система забезпечує точний облік лісових ресурсів в online режимі за рахунок маркування деревини спеціальними бирками зі штрих-кодом та застосування мобільних електронних пристроїв при здійсненні облікових операцій в лісових умовах. Система дозволяє вести електронний облік із приймання, переміщення, інвентаризації та реалізації деревини».

Вона підкреслила, що на сьогодні електронний облік поширюється на підприємства Держлісагентства, яким підпорядковується 73% всіх лісів в Україні, а 27% - іншим лісокористувачам. «Ми зацікавленні у підтримці міжнародними донорами цього проекту, подальшому вдосконаленню електронної бази та сприянню її запровадження для всіх постійних лісокористувачів», - наголосила Юшкевич.

За її словами, паралельно із введенням чіткого механізму обліку, заготівлі та реалізації деревини потрібно посилювати відповідальність за використання незаконно добутих лісоматеріалів. Такий комплекс заходів сприятиме значному обмеженню тіньового ринку.

«Розуміючи, що основними функціями лісу є екологічна і природозахисна, доречно запровадити пілотні проекти зі створення базових розсадників у кожній природній зоні із сучасною технікою лісовирощування. Паралельно з цим потрібно організовувати проекти для розроблення механізму захисту та боротьби зі шкідниками, комплексної сучасної протипожежної бази із залученням міжнародних фахівців. Використовуючи європейський досвід, потрібно активніше переходити від хімічних засобів боротьби зі шкідниками до біологічних, що є більш ефективними та не завдають шкоди лісовим насадженням. Якщо ми матимемо здоровий ліс, то буде менше санітарних рубок», - зазначила чиновник.

Як повідомила Юшкевич, для розуміння того, які заходи необхідно здійснювати і на якій території, потрібно провести облік лісів, визначити їх природний, господарський стан та правовий режим. Останній облік всіх лісів України проводився ще у 1996 році, а в лісах Держлісагентства - у 2010 році.

Також вона зупинилася на питанні ведення мисливського господарства, адже воно є невід’ємним компонентом лісової галузі. «Цей напрямок необхідно вдосконалювати та розвивати. Перш за все необхідно створити мисливську службу з використанням досвіду польських колег», - сказала Юшкевич.

Під час зустрічі керівник торгово-економічного відділу Представництва ЄС в Україні Ніколас Бердж порушив питання дії мораторію на експорт лісоматеріалів необроблених, зазначивши, що його введення суперечить міжнародним зобов’язанням України. Обговорюючи проекти законодавчих змін, які мають врегулювати це питання, він підкреслив, що запровадження єдиного електронного обліку деревини для всіх постійних лісокористувачів та електронної виписки сертифікатів походження є надзвичайно важливим і необхідним кроком. Однак, можливе запровадження дворівневих аукціонів продажу деревини, за його словами, порушуватиме принцип рівноправ’я для учасників ринку.

Юшкевич зазначила, що до вирішення питання мораторію необхідно підходити комплексно. «Ми повинні думати також про розвиток вітчизняної деревообробної галузі, забезпечення її сировиною. Діючі умови реалізації необробленої деревини застарілі. У Держлісагентстві був розроблений новий порядок. Ми готові його обговорювати та поетапно запроваджувати», - зазначила вона.

Учасники зустрічі висловили своє бачення підтримки лісової галузі. За результатами було домовлено провести додаткову зустріч з експертами проекту, направленого на реалізацію Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки.