Половина всього українського експорту пшениці припала на ЄС

Україна поточного маркетингового року (1 липня 2015 року - 30 червня 2016 року) поставила половину всього імпорту пшениці до Європейського Союзу - 1,6 мільйона тонн, а також повністю використала квоту безмитних поставок пшениці до ЄС на 2016 рік на рівні 950 тисяч тонн.

Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в Facebook.

"За актуалізованими даними наших партнерів в Гендиректорате ЄК Агрі, поточного маркетингового року, який почався 1 липня 2015 і триватиме до 30 червня цього року, Україна є найбільшим імпортером пшениці в ЄС. Вже завезено 1,637 мільйона тонн, або 49% від загального обсягу імпорту в ЄС, за цим показником ми випередили США, Канаду і РФ разом узятих", - написала вона.

Також Микольська зазначила, що використання квоти не означає припинення поставок пшениці до ЄС.

"Обсяг річної квоти в рамках ПВЗВТ (поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі - УНІАН) у розмірі 950 тисяч тонн є використаним. У той же час, і це дуже важливо (!!), це не означає, що наш експорт пшениці в ЄС зупиняється. Поставки будуть продовжені в рамках глобальної квоти ЄС на зернові, так і поза квот", - підкреслила торговий представник.

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Як повідомляв УНІАН, українські аграрії з початку 2015-2016 маркетингового року (МГ, липень 2015 – червень 2016) експортували 36,5 мільйона тонн зернових.

За даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) 2015 року зібрала 60,1 мільйона тонн зернових та зернобобових, що на 5,8% менше, ніж 2014 року.

Мінагропрод прогнозує обсяг експорту зерна за підсумками поточного МР понад 36 мільйонів тонн. Експерти вважають, що обсяг експорту може досягти 39,9 мільйона тонн. У 2014-2015 МГ цей показник склав 34,8 мільйона тонн.