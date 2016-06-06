Виробники французьких вин підняли ціни на свою продукцію

Як повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на дослідження компанії Liv-ex, провідні виробники підняли ціни на свою продукцію в останні тижні, причому найбільш великі виробники підвищили вартість марочних вин на 32-35%, передає РБК. Ще в середині травня виноробні компанії пропонували свою продукцію на 19% дорожче 2014 року.

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Видання вказує, що вина 2015 року врожаю можуть бути кращими за останні 5-6 років. Червень і липень були спекотними, в серпні йшли дощі, а при збиранні врожаю дні були сонячними. Все це повинно було позитивно позначитися на якості винограду. Про це говорять і самі виробники, які обіцяють, що їх продукція буде найкращою за останні роки.

В результаті вартість вина Chateau Canon виросла до 60 євро за пляшку, що на 55,8% дорожче, ніж пляшка напою з урожаю 2014 року. Цієї ж ціни досягли вина від Chateau Smith Haut Lafitte і Clinet. Вище 55 євро просять за пляшку Chateau Canon La Gaffeliere і Chateau Leoville Poyferre.

Як вказує Bloomberg, виробники французьких вин були змушені значно знизити ціни на свою продукцію в 2011-2013 роках, коли врожаї залишали бажати кращого. За даними Liv-ex, вино цих років досі лежить на складі і не користується великим попитом.