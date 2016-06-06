Мінагропрод хоче експортувати українське м'ясо до ПАР, Анголи та Гани

Міністерство аграрної політики та продовольства України в червні направить торгові місії до Південно-Африканської Республіки, Анголи і Гани для просування на ринках цих країн м'ясної продукції з України, повідомила прес-служба Мінагропроду.

Читайте такожАрабські Емірати заборонили ввезення до країни української сільгосппродукції

«У червні заплановано організувати торгові місії до ПАР, Анголи і Гани», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що раніше Україна відправила делегацію з аналогічною місією до Південної Кореї.

Читайте такожУкраїна дозволила імпорт яловичини з Польщі

Як повідомляв УНІАН, Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів одержала офіційний лист від посольства України в Південно-Африканській Республіці з пропозицією постачати свинину на ринок цієї країни.

Виробники свинини в Україні багаторазово заявляли про зниження рентабельності бізнесу у зв'язку з низькими цінами на їхню продукцію. Зниження цін викликане зростанням пропозиції в результаті заборони експорту до Росії, а також низькою купівельною спроможністю. Крім того, галузь переживає епідемію дуже небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней. У зв'язку з цим свинарі шукають нові ринки збуту. Найбільш перспективними напрямами експерти вважають Азію і Африку.