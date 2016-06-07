ГПУ ініціює процедуру заочного засудження за розтрату керівництва ДПЗКУ часів Януковича

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України .

Зазначається, що за результатами досудового розслідування колишнім керівникам державного підприємства інкримінується «розтрата коштів корпорації на суму понад 177 млн грн».

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«Зібраними доказами встановлено, що зазначені посадовці спільно з керівником страхової компанії з метою розтрати коштів уклали фіктивний договір страхування зернових, за умовами якого на рахунки страхової компанії безпідставно перераховано кошти на вказану суму», - йдеться у повідомленні.

В ГПУ наголошують, що підозрювані ухилились від слідства та суду, у зв’язку з чим були оголошені у міжнародний розшук. Тому відомство ініціює притягнення вказаних осіб до кримінальної відповідальності шляхом застосування процедури спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження. Тобто, передбачається можливість розгляду обвинувального акту за відсутності обвинувачених, захист прав та інтересів яких здійснюється захисниками.

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В повідомленні сказано, що у ході слідства з метою забезпечення відшкодування збитків накладено арешт на нерухоме та рухоме майно колишніх високопосадовців, корпоративні права у статутних капіталах підприємств. Окрім того, ПАТ «ДПЗКУ» до обвинувачених заявлено цивільний позов на суму завданих збитків.

За вчинення зазначених злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.