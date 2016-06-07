Україна і Молдова домовляються про усунення бар'єрів у взаємній торгівлі

Україна і Молдова продовжать роботу з усунення бар'єрів у взаємній торгівлі, що виникли за ініціативою молдовської сторони в квітні поточного року, коли Кишинів ввів до кінця 2016 року квоти на поставку молочної і м'ясної продукції українського виробництва, а також встановив мита на імпорт, який перевищуватиме встановлені квоти.

Як повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, відповідні домовленості були досягнуті в рамках зустрічі першого віце-прем'єр-міністра України Степана Кубіва з міністром економіки Республіки Молдова Октавіаном Калмыком.

"У ході зустрічі сторони обговорили питання українсько-молдовського співробітництва, шляхи врегулювання торговельних бар'єрів, врегулювання прав власності Молдови на об'єкти в Україні, а також права власності України на частину буферного гідровузла Дністровського гідроенергетичного комплексу", - повідомили в Мінекономрозвитку.

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Українська сторона, як підкреслили в міністерстві, висловила стурбованість діями Молдови, які "фактично призупиняють український експорт в Молдову за окремими групами товарів". "До нас надходить багато звернень українських експортерів з скаргами на встановлені Молдовою обмеження. Нам дуже важливо зараз, щоб розвиток наших торговельних відносин мало позитивні тенденції, а діалог - конструктивний тон", - цитує прес-служба Кубіва.

У свою чергу представники уряду Молдови підкреслили, що Кишинів не має наміру драматизувати ситуацію і не планує продовжувати рішення про введення квот, дія якого закінчується в грудні поточного року. "Сторони погодили алгоритм подальших дій, домовилися максимально активізувати діалог і провести необхідні експертні консультації з актуальних питань", - повідомили в Мінекономрозвитку.

Раніше Україна заявила про неприпустимість дій Молдови щодо обмеження взаємної торгівлі, назвала їх порушенням норм Всесвітньої торгової організації (ВТО), а також повідомила про готовність вжити відповідних заходів і теж обмежити безмитний імпорт молочної та м'ясної продукції з Молдови.