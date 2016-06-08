Гройсман обіцяє аграріям більше грошей

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав економічний блок уряду продумати можливості додаткового фінансування аграрних господарств, у першу чергу, малих і середніх фермерських господарств, за рахунок бюджетних коштів. Про це він сказав під час засідання уряду.

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«При формуванні бюджету на 2017 рік і перегляді бюджету на 2016 рік ми маємо передбачити рівень підтримки аграріїв», - сказав Гройсман.

Він також відзначив, що кошти мають спрямовуватися на розвиток агросектору, а істотний потенціал для такого розвитку сконцентрований у сфері переробки сільгосппродукції, а також у сфері будівництва сільськогосподарської техніки.

«Ми сьогодні виробляємо одиниці сільгосптехніки, а нам потрібні десятки тисяч одиниць сільгосптехніки, - сказав Гройсман. - Ми - лідери з аграрного експорту. Але ми маємо не тільки експортувати зерно, а й переробляти продукцію».

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Раніше міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий повідомив, що Мінагропрод і Міністерство фінансів вже опрацьовують питання виділення додаткових бюджетних ресурсів на програми підтримки аграрних підприємств, включаючи підтримку малих і середніх фермерських господарств та компенсаційні виплати за кредитами. За даними Мінагропроду, йдеться про близько 450 млн грн. Однак за інформацією ряду джерел у галузі, ця сума, у разі наявності ресурсів, може бути збільшена до 600 млн грн.

Державний бюджет на 2016 рік передбачає 300 млн грн на програму компенсації відсотків за кредитами, а також 50 млн грн на підтримку тваринництва. Наприкінці минулого року, прийнявши зміни до Податкового кодексу, Верховна Рада частково скасувала податкову пільгу для агропідприємств – спецрежим ПДВ, яким вони користувалися з 1990-х років і який давав їм можливість зберігати весь нарахований ПДВ на рахунках підприємств. Зараз всі аграрії сплачують до бюджету певний відсоток нарахованого ПДВ залежно від виду діяльності. За домовленістю з МВФ ця пільга буде повністю скасована з 2017 року. Аграрії неодноразово заявляли, що пряма держпідтримка несе в собі корупційні ризики, і закликали Кабмін повернути пільги з ПДВ, що діяли раніше.