У Чернівецькій області зафіксували чуму свиней: у трьох селах оголошено карантин

У селах Довжок, Малинівка і Берестя Новоселицького району Чернівецької області оголосили карантин у зв’язку зі спалахом африканської чуми свиней (АЧС).

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Про це кореспонденту УНІАН повідомив в.о. начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області Лазар Фіалковський.

Він зазначив, що після того, як з Київського державного науково-дослідного інституту з лабораторної справи та ветсанекспертизи надійшло підтвердження щодо спалаху АЧС, у смт. Новоселиця відбулося засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації. Вона визнала зоною захисту три села – Довжок, Малинівку та Берестя. Неблагополучним пунктом є перше з них, де у фермерському господарстві «Дружба народів» й сталося захворювання.

За його даними, у цьому господарстві є 700 свиней, з яких уже загинуло понад 50 тварин. Накладено карантинні обмеження. Визначено й зону нагляду з радіусом 50 кілометрів.

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«При в’їзді на територію фермерського господарства встановлено карантинний поліцейсько-ветеринарний пост, два дизбар’єри зі шлагбаумами та освітленням у нічний час. Свиноферма знаходиться за межами села, поголів’я знищується й утилізується на скотомогильнику, який розташований за п’ять кілометрів від вогнища захворювання. Ветеринари також здійснюють огляд свиней у приватних господарствах селян. Рекомендуємо не купувати підозрілу свинину за зниженими цінами й без супровідних документів», - додав Фіалковський.

Також він нагадав ознаки захворювання свиней на африканську чуму: лихоманка, задуха, синюшність шкіри, парез задніх кінцівок, постійний спокій або ж, навпаки, тварини збиваються в гурти, запор, понос із кров’ю, ознаки спраги, свиноматки абортують, крововиливи у внутрішніх органах, некротичні зміни. При «африканці» смертність тварин становить 90-100 відсотків. Людині це захворювання не загрожує.

Як раніше повідомляв УНІАН, у селі Довжок Чернівецької області у фермерському господарстві зафіксували два випадки смертельного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней.