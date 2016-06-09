Росія в пошуках грошей: воду Байкалу хочуть продавати китайцям дорожче бензину

Бурятія може продавати бутильовану питну воду з Байкалу в Китай за ціною вище бензину, повідомив на нараді з членами регіонального уряду глава республіки В'ячеслав Наговіцин, передає РІА Новости.

За його словами, реалізація цієї ідеї принесе бюджету колосальну виручку, проте губернатор не назвав конкретних цифр. Він також заявив, що світові виробники питної води зроблять все, щоб перешкодити проекту, наприклад, створять негативний інформаційний фон навколо цієї ідеї.

Читайте такожРосія вирішила частково пом'якшити продуктове ембарго"Китай – це необмежений ринок збуту продукції. Туди можна все, що завгодно, відправити... Важливо просувати продукцію, якою особливо багата республіка... Те, що можемо зробити більше, ніж у нас внутрішній ринок, може проковтнути, наприклад, питну воду... Вартість її вище, ніж літр бензину", — сказав Наговіцин.

За даними регіонального Мінекономіки, укладено угоду про співпрацю з 15 китайськими компаніями, відомство готує пропозиції від бурятських підприємств про можливість постачання екологічно чистої продукції в Китай. У прес-службі уряду регіону повідомили, що Наговіцин вирішив створити в Китаї торгове представництво для просування на китайський ринок продуктів харчування.

Байкал - озеро тектонічного походження в південній частині Східного Сибіру, найглибше озеро на планеті, найбільший в світі природний резервуар прісної води.