Україна підняла в СОТ питання обмеження Росією транзиту сільськогосподарської продукції

Українська делегація в ході засідання комітету Світової організації торгівлі із сільського господарства вкотре поставила питання обмеження Росією транзиту сільськогосподарської продукції в напрямку Казахстану.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, делегація РФ не надала суттєвих пояснень, зазначивши, що дії Росії відповідають правилам СОТ.

При цьому позицію України підтримали США, Канада, ЄС, Туреччина, Молдова і Парагвай.

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Крім того, на засіданні комітету делегація України підтримала питання щодо надання Молдовою роз'яснень щодо розміру діючих ставок ввізного мита на певну сільськогосподарську продукцію (питання від США), закриття Індією двох портів для імпорту яблук (питання від Нової Зеландії), внутрішньої підтримки та експортних субсидій Туреччини (питання від ЄС) і продажу пшеничного борошна Туреччиною (питання від США).

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року Україна і Росія заблокували взаємний транзит вантажних автомобілів у рамках загальних санкційних дій, що мають взаємний характер. Разом із тим, з 25 лютого - в результаті проведених переговорів - транзит було відновлено. Національна поліція України визначила транзитні маршрути для проїзду вантажних автомобілів із Російської Федерації. Так, маршрути передбачають рух із/до Росії через два пункти пропуску в Сумській і Харківській областях.

Україна на засіданні Ради з торгівлі товарами СОТ висунула вимогу до Росії негайно усунути всі торгові обмеження, включаючи блокування транзиту.

Вимогу України підтримали 8 членів "Великої двадцятки": Євросоюз, США, Канада, Австралія, Японія, Туреччина, Швейцарія та Південна Корея.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України вивчає ситуацію щодо перешкод, із якими стикаються українські експортери, що везуть свої товари до країн Азії та Кавказу через Російську Федерацію.

Україна на засіданні комітету Світової організації торгівлі з антидемпінгової практики на початку травня зажадала від країн-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), включаючи Росію, Вірменію, Казахстан і Киргизстан, скасувати антидемпінгові заходи щодо українських сталевих прутків і труб, а також припинити розслідування щодо феросилікомарганцю.