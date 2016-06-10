У Венесуелі бракує хліба, але з'явився цукор: Coca-Cola відновлює виробництво

Мексиканська компанія Coca-Cola FEMSA, найбільший виробник однойменного популярного газованого напою в регіоні, частково відновила виробництво у Венесуелі, повідомляє Прайм.

"Роботу компанії в південноамериканській країні було припинено в травні через брак інгредієнтів для виробництва напою, в першу чергу цукру. Постачальники практично перестали доставляти нові партії товару через відсутність сировини, що призвело до припинення виробництва", - йдеться в повідомленні.

За повідомленням FEMSA, компанією отримана інформація від виробників цукру про постачання великої партії сировини, у зв'язку з чим протягом цього тижня вони можуть налагодити доставку цукру-рафінаду.

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Відзначається, що FEMSA має у Венесуелі чотири підприємства, на яких працює 7,3 тисячі венесуельців. Поки частково відновлять роботу лише два з них.

"Нестача товарів спостерігається у Венесуелі протягом останніх років досить часто. Президент Ніколас Мадуро звинувачує в тому, що відбувається опозицію та підприємців. Останні в якості причини називають валютні обмеження і перешкоди у зовнішньоекономічній діяльності", - підкреслює видання.

Ситуація ускладнюється галопуючою інфляцією і падінням доходів держави, зумовленим зниженням цін на нафту, а також інституціональною кризою між виконавчою і законодавчою гілками влади після початку роботи парламенту, підконтрольного опозиції. При цьому Мадуро ввів надзвичайний стан в економіці, що дозволяє йому вживати своїми указами заходів, які він вважає правильними для виходу з кризи.