Українські аграрії експортували 37,3 мільйона тонн зернових

Українські аграрії з початку 2015-2016 маркетингового року (МР, липень 2015 – червень 2016) експортували 37,3 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 15,9 млн тонн, кукурудзи – 16,8 млн тонн, ячменю – 4,3 млн тонн, і 231 тис. тонн інших зернових.

Крім того, станом на 10 червня з України експортовано ще майже 319 тис. тонн пшеничного борошна.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму та зони АТО) у 2015 році зібрала 60,1 млн тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше, ніж у 2014 році.

Мінагропрод прогнозує обсяг експорту зерна за підсумками поточного МР понад 36 млн тонн. Експерти вважають, що обсяг експорту може досягти 39,9 млн тонн. У 2014-2015 МР цей показник становив 34,8 млн тонн.