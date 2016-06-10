В Росії заборонили продавати алкоголь у великих пластикових пляшках

Держдума РФ у п'ятницю на пленарному засіданні прийняла у другому і третьому остаточному читанні закон про поетапну заборону виробництва та обігу алкоголю в пластикових пляшках ємністю понад півтора літра, повідомляє РИА Новости.

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Держдума влітку 2014 року прийняла в першому читанні поправки про поетапну відмову від роздрібного продажу алкогольної продукції, насамперед — пива, у великих пластикових пляшках.

Згідно з початковою редакцією закону, з 1 січня 2015 року повинні були заборонити продаж в пластику алкоголю з вмістом етилового спирту понад 6% в тарі об'ємом 1,5 літра, з 1 липня 2015 року — з вмістом спирту більше 5% і об'ємом більше 1 літра, з початку 2016 року — з вмістом спирту більше 4% і ємністю більше 0,5 літра.

Тепер заборона поширюється не тільки на пиво, а на виробництво і обіг всієї алкогольної продукції в пластику. Зокрема, з 1 січня 2017 року не допускається виробництво та обіг (за виключення роздрібного продажу) алкоголю в пластику об'ємом 1,5 літра. З 1 липня 2017 року слідом забороняється і роздрібний продаж такої продукції. Надається можливість господарюючим суб'єктам реалізувати вироблену продукцію протягом шести місяців.

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Крім того, законом передбачено запровадження штрафів за роздрібний продаж, виробництво і обіг алкоголю в пластику об'ємом 1,5 літра. Зокрема, такі дії будуть загрожувати штрафом для посадових осіб в розмірі від 100 тисяч до 200 тисяч рублів з конфіскацією продукції або без; для юридичних осіб — від 300 тисяч до 500 тисяч рублів з конфіскацією.

Крім цього, депутати прийняли поправку до проекту постанови Думи і рекомендували уряду РФ для зниження масштабу зловживання алкогольною продукцією та профілактики алкоголізму продовжити в 2017 році роботу щодо подальшого переходу на виробництво алкоголю в пластикових пляшках об'ємом менше 1,5 літра.