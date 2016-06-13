У Росії подорожчала горілка

Згідно з наказом Міністерства фінансів, мінімальна відпускна ціна підвищується з 162 до 165 рублів (64 грн), гуртова - з 170 до 174 рублів (67 грн), повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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У той же час мінімальні роздрібні ціни на коньяк і бренді залишаються незмінними: 322 рублі (125 грн) за 0,5 літра коньяку і 293 рублі(113 гн) за бренді.

Мінімальні ціни на міцний алкоголь встановлюються в Росії з 2009 року. Влада пояснює ці заходи боротьбою з тіньовим виробництвом.

Весь цей час, за винятком 2015 року, мінімальні ціни на горілку зростали. У 2015 році ціна 0,5 літра була знижена до 185 рублів.