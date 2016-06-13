В Україні подорожчали овочі і фрукти: огірки – більш ніж у два рази
Похолодання в Україні призвело до різкого зростання вартості плодоовочевої продукції.
За тиждень з 4 по 10 червня 2016 року плодоовочевий кошик в Україні подорожчав на 11,6%.
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Про це свідчить плодоовочевий індекс "АПК-Інформ: овочі і фрукти".
Основною причиною подорожчання стала прохолодна і дощова погода, яка негативно вплинула на збирання та постачання ранніх овочів, фруктів і ягід, відзначають експерти.
Найбільш істотно – в 2,2 раза за тиждень подорожчали огірки, які дуже чутливо реагують на зміну погодних умов.
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При цьому зростання цін на томати було не таким різким, і частково зумовлене зростанням експортного попиту на продукцію, а не тільки погодою.
Тенденції на ринку овочів "борщового набору" не змінилися, хоча падіння цін істотно сповільнилося. Тим не менш, за тиждень "борщовий набір", завдяки капусті та моркві, подешевшав на 5,4%, а картопля – на 6,7%.
А от ягоди підтримали цінову тенденцію тепличних овочів і теж зросли в ціні. Черешня подорожчала на 4,2%, а полуниця – на 11,1%. У цілому ж вартість фруктового кошика зросла на 1,9%.