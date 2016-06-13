ОАЕ спростували інформацію про заборону ввезення української харчової продукції

Об'єднані Арабські Емірати спростували інформацію про призупинення імпорту української харчової продукції, повідомила прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держспоживслужба).

«За інформацією посольства України в ОАЕ, Об'єднані Арабські Емірати безпосередньо не забороняли ввезення вітчизняних харчових продуктів, так само, як ніколи не висловлювали застереження щодо якості української продукції», - йдеться в повідомленні.

Проблемне питання виникло через скасування права українського Центру досліджень і сертифікації на відповідність вимогам шаріату (халяль) «Альраїд» видавати сертифікати «Халяль». Однак, як пояснила прес-служба, таке право було у згаданої установи тільки з лютого 2014 року, а до того часу вітчизняні експортери використовували інші шляхи отримання таких сертифікатів, у тому числі і через альтернативні сертифікаційні центри як в Україні, так і за кордоном.

У повідомленні пояснюється, що за ініціативою української сторони була проведена зустріч з тимчасово повіреним у справах ОАЕ в Україні Ахмедом Аль-Сувейді, під час якої було зазначено, що припинення визнання сертифікатів «Халяль», виданих Центром «Альраїд», є чисто технічним питанням і не пов'язано з якістю харчової продукції з України.

Держспоживслужба звернулася в компетентний орган ОАЕ по стандартизації і метрології (ESMA) про надання переліку акредитованих халяльних центрів як в Україні, так і в інших країнах, які мають право видачі сертифікатів «Халяль» при експорті харчової продукції в ОАЕ.

Як повідомляв УНІАН, раніше український Центр досліджень і сертифікації на відповідність вимогам шаріату (халяль) «Альраїд» повідомив, що в кінці квітня 2016 року ОАЕ припинили ввезення продукції з України, як такої, що має сертифікацію халяль, так і такої, яка її не потребує. Україна поки не отримувала офіційних роз'яснень, але у Державній службі з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів заборону пов'язують тільки із закінченням терміну акредитації «Альраїд».

Міністерство економічного розвитку і торгівлі направило до Світової організації торгівлі запит щодо роз'яснення процедури акредитації халяль.