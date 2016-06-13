Німеччина виділить 6 мільйонів євро для гуманітарних проектів на сході України

Федеральний уряд Німеччини виділяє на 2016 і 2017 роки 6 млн євро для гуманітарних проектів Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) у Східній Україні.

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Про це повідомила прес-служба посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні.

Як повідомляється, уряд Німеччини збільшив обсяги підтримки гуманітарної програми FAO «Невідкладна допомога цивільним особам, що постраждали в результаті конфлікту в Східній Україні» та надасть 6 млн євро для продовження її роботи у цьому і наступному роках.

Також наголошується, що в 2015 році Німеччина підтримала гуманітарні заходи FAO в Україні на 4,5 млн євро.

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«Метою цього проекту є забезпечення людей, постраждалих в результаті конфлікту на сході України, основними харчовими продуктами. Проект вносить важливий внесок у забезпечення виживання численних внутрішньо переміщених осіб, а також сімей в громадах, які взяли біженців і постраждалих від конфлікту людей по обидві сторони лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. З початку конфлікту в рамках проектів FAO у Східній Україні вже надано допомогу 650 тисяч осіб», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за словами координатора гуманітарної допомоги в Україні Ніла Уокера, Гуманітарне співтовариство Організації об'єднаних націй (ООН) має намір в 2016 році залучити 298 млн дол. для надання термінової гуманітарної допомоги 3,1 млн людей, що постраждали в результаті бойових дій на сході України.