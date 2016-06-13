Держстат з'ясував, де найдорожчі продукти харчування, алкоголь та сигарети

Найбільший рівень інфляції у травні поточного року порівняно з попереднім місяцем, квітнем, зафіксований у Херсонській області, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, інфляція в Херсонській області в травні склала 0,6%.

За даними Держстату, в 7 регіонах у травні зафіксована дефляція, зокрема, в Чернігівській області - 0,5%, в Київській – 0,4%, в Житомирській – 0,3%, у Волинській – 0,2%, у Вінницькій та Донецькій – 0,1%.

Читайте такожДержстат підрахував зарплати українців

У травні продукти харчування найбільше подорожчали в Одеській області – на 1%, одяг і взуття – в Донецькій (на 1,1%), алкоголь і сигарети – у Харківській (на 6,7%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні порівняно з попереднім місяцем, квітнем 2016 року сповільнилася до 0,1% з 3,5%, зафіксованих у квітні до березня. У річному вираженні, до травня 2015 року, інфляція в травні 2016 року сповільнилася до 7,5% з 9,8%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, в січні-травні споживчі ціни в Україні зросли на 5,2%.

Згідно методології Держстату, базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого та сезонного характеру.