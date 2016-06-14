Експерти IFC прогнозують зростання світових цін на пшеницю та сою

Світові ціни на пшеницю 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 року - червень 2017 року) зростуть на 8%, ячмінь – на 10%, сою - на 18%, незважаючи на значні запаси продовольства в світі, озвучив прогнози Міжнародної фінансової корпорації (IFC) президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Тарас Висоцький в ході конференції агровиробників.

"Вже сьогодні ми бачимо останні прогнози по пшениці - плюс 8% у наступному році зростання ціни, ячмінь - плюс 10%, кукурудза поки стабільна, соя - плюс 18%", - сказав Висоцький.

Читайте такожУкраїнські аграрії експортували 37,3 мільйона тонн зернових

Коментуючи очікування експертів IFC, президент УКАБ сказав, що поточні прогнози кардинально відрізняються від зроблених ще два місяці тому.

"Два місяці тому були сильні аргументи, що цього (зростання ціни – УНІАН) не відбудеться. Зараз відбуваються зміни незважаючи на те, що світові запаси (продовольства – УНІАН) досить високі", - сказав Висоцький, зазначивши, що зараз всі країни світу в сукупності мають запаси їжі на рік вперед, тоді як ще п'ять років тому запаси могли бути сформовані тільки на період близько місяця.

Довідка УНІАН. За останнім, майського, зі звітом Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO), світові ціни на продовольство після тривалого падіння ростуть четвертий місяць поспіль. У травні зросли ціни на всі групи продтоварів за винятком цін на рослинні олії, які вперше за чотири місяці знизилися. Різко підскочили ціни на цукор, а ціни на м'ясо, зернові та молочну продукцію зросли незначно.