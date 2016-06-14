У Чернівецькій області через спалах африканської чуми знищили 1,5 тисячі свиней

У Новоселицькому районі Чернівецької області у фермерському господарстві "Дружба народів" через спалахи африканської чуми свиней (АЧС) утилізували 1 555 тварин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції в. о. начальника Головного управління Госпотребслужбы України в Чернівецькій області Лазар Фіалковський.

За його словами, сьогодні буде утилізовано ще 40 свиней, а в трьох селах Новоселицького району ще залишилося утилізувати 170 тварин.

"У тому числі 20 голів – це молодняк, який піде на спалювання. А ті, що важать понад 30 кілограм, – відправлять на Новоселицьку бойню, де з них готуватимуть консерви", – повідомив Фіалковський.

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Чиновник розповів, що зараження тварин могло статися через воду або корму. Разом з тим він припускає, що міг мати місце й людський фактор – стороння людина зайшла на територію фермерського господарства та занесла збудник.

Фіалковський повідомив також, що держава пообіцяла власникам тварин грошову компенсацію розміром 20 гривень за кілограм.

Як повідомляв УНІАН, у фермерському господарстві "Дружба народів, що в селі Довжок Новоселицького району Чернівецької області, зафіксували два смертельних випадки захворювання тварин на АЧС. У селах Довжок, Малинівка та Берестя Новоселицького району оголошено карантин.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС не небезпечний. Захворювання передається при прямому контакті хворих та здорових тварин через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.