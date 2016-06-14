Європейський суд з прав людини розглядає скаргу українських пайовиків на земельний мораторій

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) почав розглядати скаргу українських пайовиків на неможливість купівлі-продажу землі в Україні у зв'язку з мораторієм, який вони вважають порушенням своїх прав, повідомила прес-служба Асоціації «Аграрний союз України».

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«Українські пайовики поскаржилися в Європейський суд з прав людини, оскільки, як вони вважають, мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення обмежує їх право розпоряджатися своєю власністю - землею. Відомо, що ЄСПЛ вже почав розгляд перших скарг», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Власниками землі є лише фізичні особи, які зараз фактично позбавлені права нею розпоряджатися. У зв'язку з цим усі аграрні підприємства України обробляють лише орендовану землю. Однак експерти стверджують, що тіньовий ринок землі в Україні існує.

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Термін дії мораторію минає 1 січня 2017 року. Верховна Рада зобов'язала Кабінет міністрів до 1 березня 2016 року розробити законопроект про обіг землі сільськогосподарського призначення, який би визначив подальшу долю української землі. Однак законопроект досі не подано в парламент.

Експерти, як і суспільство, розділилися в думці щодо скасування мораторію. У зв'язку з високим соціальним напруженням, яке викликає це питання, Міністерство аграрної політики і продовольства пропонує почекати із запуском ринку землі й обмежитися продажем прав оренди на землю, які можна буде закладати в банк для отримання кредиту.