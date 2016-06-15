Порошенко назвав найперспективніші сфери для інвестицій в Україні

Президент України Петро Порошенко назвав сільське господарство та інфраструктуру найбільш перспективними галузями, які вимагають вкладень та розвитку.

Як повідомили в прес-службі голови держави, про це Порошенко сказав в рамках урочистого відкриття виробничо-перевалочного комплексу американської компанії Bunge в морському торговому порту Миколаєва.

За словами голови держави, обсяг інвестицій до нового перевалочного комплексу склав 280 мільйонів доларів.

"Відкриття такого комплексу є прикладом твердої віри інвестора в хороше економічне майбутнє України. Це не просто слова, це голосування за Україну грошима. Грошима американського інвестора, які створюють нові робочі місця, грошима, які збільшують податкові відрахування в державний і місцеві бюджети, грошима, які збільшують закупівельну ціну для українського фермера і валютну виручку для України, зміцнюють курс національної валюти і є найкращою рекламою інвестиційних можливостей країни", - цитує прес-служба Порошенка.

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Голова держави зазначив, що проекти, подібні до того, що стартував у Миколаєві, свідчать про визнання зусиль української влади на шляху реформ. Разом з тим, Порошенко звернув увагу на те, що певні бар'єри в реалізації, у тому числі інфраструктурних проектів все ще існують. Такими бар'єрами є, зокрема, надзвичайно високі портові збори, які роблять українські порти менш конкурентоспроможними порівняно з іншими портами Чорного моря, а також доступ до причалів.

"Впевнений у тому, що найближчим часом ми разом з урядом і вирішимо ці проблеми", - запевнив голова держави, пообіцявши зробити все можливе для забезпечення політичної й економічної стабільності в Україні.

Порошенко закликав інвесторів надалі "не боятися України".

"У цих важких умовах Україна здатна забезпечити стабільність банківської системи, стабільність курсу гривні, стабільність економічного розвитку. Я думаю, що це теж дуже гарна оцінка тих реформ, які ми з вами проводимо", - підкреслив президент.

Довідка УНІАН. Інвестиції Bunge є продовженням великої програми американських інвестицій в інфраструктурні об'єкти в Україні. Зокрема, в серпні 2015 року був підписаний меморандум з американською компанією Cargill про будівництво зернового терміналу в порту "Південний". В березні 2016 року було підписано договір щодо будівництва зернового терміналу. Обсяг інвестицій склав близько 100 мільйонів доларів.