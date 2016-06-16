Мінекономрозвитку оприлюднило прогноз щодо сільгоспвиробництва

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує скорочення сільськогосподарського виробництва у 2016 році на 0,2% порівняно з 2015 роком.

Відповідний прогноз міститься в аналітичному матеріалі, оприлюдненому на сайті відомства.

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При цьому основними факторами скорочення виробництва можуть стати висока конкуренція на внутрішньому ринку, втрата ринків збуту молочної продукції в країнах СНД, нові умови спеціального режиму оподаткування ПДВ для аграріїв і висока собівартість виробництва.

Водночас, на думку аналітиків міністерства, позитивно на обсяги сільгоспвиробництва можуть вплинути поліпшення внутрішнього споживчого попиту, погодний фактор (значна кількість опадів у період дозрівання), а також зміна структури посівів на користь ярових зернових, що дозволить досягти кращої динаміки рослинництва у другому півріччі.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі зберегло прогноз скорочення сільськогосподарського виробництва в Україні у першому півріччі 2016 року у рівні 1%.

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні-квітні 2016 року скоротилося на 1,7% порівняно з аналогічним періодом 2015 року.