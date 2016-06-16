Мінагропрод розподілил квоту на виробництво цукру між 44 заводами

Міністерство аграрної політики і продовольства України розподілило граничну квоту на виробництво цукру для українського ринку (квоту «А») загальним обсягом 1,67 млн тонн на 2016-2017 маркетинговий рік (вересень 2016 року - серпень 2017 року) між 44 заводами.

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Згідно з наказом Мінагропроду від 14 червня, розміщеному на сайті міністерства, у майбутньому сезоні найбільший обсяг цукру зможуть виробити заводи Вінницької області, що входять до групи «Укрпромінвест-Агро»: «Продовольча компанія «Поділля» (с. Городківка; 113,48 тис. тонн) і «Продовольча компанія «Зоря Поділля» (м. Гайсин; 102,42 тис. тонн), а також завод у Львівській області - «Радехівський цукор» (с. Павлов, 105,06 тис. тонн). Інші заводи отримали квоти у межах від 5 до 93 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації цукровиробників «Укрцукор», у поточному 2015-2016 МР в Україні працювало 37 заводів. Власне виробництво цукру у цьому МР становило 1,43 млн тонн, а залишки з минулого року - 562 тис. тонн.

Уряд скоротив квоту «А» на майбутній сезон на 3% порівняно з квотою на цей МР - до 1,67 млн тонн. Ця квота включає споживання цукру населенням обсягом 1,620 млн тонн (з розрахунку близько 38 кг на людину на рік) та інше споживання (в тому числі експорт) - 50 тис. тонн.