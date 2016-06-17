Немає води, не працює каналізація, рій мух: у Білорусі масово припиняють роботу кафе та магазинів

У Білорусі за січень-травень цього року санітарна служба перевірила 15 744 об'єкта торгівлі та громадського харчування. «Порушення були виявлені у понад 90% обстежених», — повідомила 16 червня на прес-конференції в Мінську завідуюча відділенням гігієни харчування Республіканського центру гігієни, епідеміології і громадського здоров'я Вія Шукевич, пишуть "Білоруські новини".

За її словами, основними є порушення поточного характеру, такі як недотримання температурного режиму реалізації харчової продукції — 16,4%; реалізація харчової продукції з простроченим строком придатності — 13,4%; незадовільний санітарний стан приміщень, торгового і технологічного устаткування — 14%; відсутність документів, що підтверджують якість і безпеку харчових продуктів — 4,2%; несвоєчасне проходження медичних оглядів та гігієнічного навчання працівниками — 4,8%.

Читайте такожЛукашенко розкритикував Євразійський союз Путіна: рівні умови і безбар'єрне середовище так і не створеноСанітарна служба тільки за п'ять з невеликим місяців призупинила діяльність 1945 об'єктів. Причина одна — невідповідність санітарним вимогам, сказала фахівець.

Санслужба під час перевірок стикається з тим, що в закладах громадського харчування немає води, не працює каналізація, відключені холодильники або їх недостатньо. Буває, що в приміщенні, де готують продукцію або продають продукти, рій мух.

«Все залежить від конкретної ситуації, — пояснила Вія Шукевич, — але не повинен об'єкт працювати, якщо не працює каналізація, підлога залита. Коли на підлозі в цеху з виготовлення напівфабрикатів просто можна посковзнутися. У разі, якщо об'єкт торгівлі або громадського харчування не реагує на зауваження, не усуває недоліки в роботі, його діяльність можуть призупинити».

Фахівці згодні з тим, що в мережевих магазинах, які будуються з дотриманням вимог до приміщень, де продукція постійно оновлюється, а персонал відповідає за свою ділянку, простіше налагодити контроль, ніж у маленькому сільському магазині, де старе обладнання і за все відповідає лише одна людина.

Власники ресторанів і кафе скаржаться, що в Білорусі жорсткі санітарні норми, які нібито значно суворіше, ніж у сусідів, зазначила заступник начальника відділу громадського харчування Міністерства торгівлі Валентина Демиденко:«Наприклад, кажуть, що санслужба вимагає наявності виробничих приміщень, розподілу на холодні і гарячі цехи. Проте все індивідуально, залежить від обсягів виробництва».

«У чому жорсткість? — дивується Вія Шукевич. — Що — дозволити порушувати строки придатності, розводити бардак на підприємстві? Треба виконувати свою роботу відповідно вимогам. Нормальні у нас вимоги».