Експерти прогнозують зростання цін на пшеницю та ячмінь

Середня ціна на пшеницю в 2016-2017 маркетинговому році (МР, липень 2016 - червень 2017) зросте в Україні на 6% у порівнянні із середньою ціною в цьому сезоні і становитиме 45 дол. за тонну, а на ячмінь – підніметься на 5%, до 141 дол. за тонну.

Як повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), ціна кукурудзи буде відповідати середнім показникам цього МР – 130 дол.

Читайте такожУкраїнські аграрії експортували 37,3 мільйона тонн зернових

«За попередніми розрахунками аналітиків асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», заснованих на даних IFC (Міжнародної фінансової корпорації – УНІАН), середня ціна за тонну пшениці в Україні в наступному маркетинговому році може становити 145 дол. (плюс 6% до 2015-2016 МР), ячменю - 141 дол. (плюс 5%), кукурудзи - 130 дол., що відповідає середній ціні 2015-2016 МР», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що причинами висхідного цінового тренду є погодні ризики, скорочення перехідних залишків ячменю і кукурудзи в світі і ймовірне подорожчання нафти.

За прогнозом УКАБ, в Україні прогнозується скорочення виробництва пшениці на 21%, до 21 млн тонн, у результаті зниження площ під культурою на 13% та урожайності на 9%, до 35,2 ц/га. Експорт цієї культури прогнозується на рівні 10 млн тонн, що на 39% менше, ніж у 2015-2016 МР.

Також експерти прогнозують незначне скорочення виробництва ячменю на 1,1%, до 8,2 млн тонн, внаслідок зниження врожайності до 27,5 ц/га. За результатами маркетингового року експорт може становити близько 4 млн тонн, що на 7% нижче за показник 2015-2016 МГ.

Читайте такожПоловина всього українського експорту пшениці припала на ЄС

У той же час виробництво кукурудзи в Україні, за прогнозами УКАБ, зросте на 13,1%, до 26 млн тонн, завдяки зростанню посівних площ на 9,5% і врожайності на 3,3%, до 59 ц/га. Український експорт цієї культури збільшиться на 8,5%, до 17,2 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти УКАБ прогнозували, що у зв'язку з очікуваним скороченням перехідних запасів середня ціна на сою в Україні в 2016-2017 маркетинговому році (МР), який розпочнеться у вересні цього року, зросте на 12% у порівнянні із середньою ціною в поточному 2015-2016 МР і становитиме 393 дол. за тонну.

За даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) в 2015 році зібрала 60,1 млн тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше, ніж у 2014 році.

У 2014-2015 МР Україна поставила на зовнішні ринки рекордні 34,8 млн тонн зернових. За прогнозом експертів громадського об'єднання «Економічний дискусійний клуб» експорт зернових в 2015-2016 МР досягне 39,9 млн тонн.