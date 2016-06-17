Мінагропрод підвищив прогноз експорту зернових з України

Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує, що українські аграрії в 2015-2016 маркетинговому році (липень 2015 – червень 2016) експортують майже 39 мільйонів тонн зернових, повідомила прес-служба відомства.

Зазначимо, що в середині МГ міністерство чекало обсяги експорту на рівні 36 мільйонів тонн, але вже в травні поставки за кордон перевищили прогнози.

"У 2015-2016 маркетинговому році Україна експортує майже 39 мільйонів тонн зерна. Станом на 17 червня фактичні обсяги експорту зерна становлять 37,9 мільйона тонн", - йдеться в повідомленні міністерства.

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Зокрема, українські аграрії поставили на зовнішні ринки 16,4 мільйона тонн пшениці, майже 17 мільйонів тонн кукурудзи, 4,3 мільйона тонн ячменю і 232 тисяч тонн інших зернових. Крім того, обсяг експорту пшеничного борошна в цьому сезоні становить 325 тисяч тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та зони АТО) 2015 року зібрала 60,1 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 5,8% менше, ніж 2014 року.

Згідно з меморандумом між Мінагропродом і зернотрейдерами, обсяг експорту зерна з України не повинен перевищувати 36 мільйонів тонн. Але, як відзначили в міністерстві, позитивні прогнози щодо майбутнього врожаю дозволяють торговим компаніям збільшити поставки за кордон за рахунок зниження перехідних залишків.

Експерти вважають, що в 2015-2016 маркетинговому році обсяг експорту зернових з України може досягти 39,9 мільйона тонн. У 2014-2015 МГ цей показник склав 34,8 мільйона тонн.