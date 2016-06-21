Україна вже використала 85% всіх квот на безмитний експорт продовольства до ЄС

Українські експортери використали на початок червня 85% усіх квот на безмитні поставки продовольства до Європейського Союзу, зокрема, ще в січні повністю вичерпалися квоти на поставки кукурудзи, майже заповнено квоти на пшеницю, але залишаються невикористаними квоти на свинину і ячмінь.

Про це повідомила прес-служба Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).

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«Станом на початок червня, українські експортери використали вже 85% усіх квот на поставки сільськогосподарських товарів до Європи. Якщо квоти на кукурудзу і продукти з неї було повністю вичерпано вже в січні, то в травні 2016 року Україна використала 99,7% усіх квот на поставки пшениці й продуктів з неї», - йдеться в повідомленні.

Українські експортери свинини одержали ліцензії лише на поставки 1,1 тис. тонн м'яса з дозволених до безмитного ввезення 20 тис. тонн, тобто поставили всього 5% від квоти. Те саме стосується ячменю – поки що використано лише трохи менше як 6% квоти.

Також українські виробники можуть поставити ще 10 тис. тонн курятини з 18 тис. тонн, які можна поставити до ЄС без мита.

В цілому ж, станом на 30 травня Україна одержала ліцензії на поставки 1,36 млн тонн сільськогосподарської продукції, що становило 85% від усіх виділених квот.

Як повідомляв УНІАН, квоти на експорт сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу, передбачені Угодою про асоціацію, є тарифними і означають лише обсяг товарів, який може бути поставлений без мит.

До квітня України повністю вичерпала виділені на 2016 рік квоти на безмитні поставки до ЄС меду, цукру, кукурудзи, ячмінної крупи і борошна, оброблених томатів, а також виноградного та яблучного соків.

У 2015 році Україна експортувала деякі продукти, перевищивши квоти - наприклад, мед (минулого року Україна перевищила свою тарифну квоту за цим продуктом у чотири рази), сік (тарифну квоту перевищено у сім разів), кукурудзу (тарифну квоту перевищено майже в 20 разів).