Росія лякає Білорусь забороною на постачання молочної продукції

Росія може повністю заборонити постачання молочної продукції з Білорусі через проблеми з її якістю та безпекою, повідомив Россільгоспнагляд за підсумками переговорів голови відомства Сергія Данкверта та заступника міністра сільського господарства Білорусі, директора департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Олександра Суботіна.

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Під час переговорів Данкверт навів конкретні приклади поставок сухої молочної продукції з Білорусі, що не відповідає вимогам відповідного технічного регламенту Митного союзу. Россільгоспнагляд підкреслив необхідність прийняття білоруською стороною "екстрених заходів щодо недопущенню ввезення до Росії продукції неналежної якості та безпеки", повідомляє Прайм.

"У разі повторного виявлення вказаних відхилень у продукції, Россільгоспнагляд буде змушений ввести обмеження на постачання молочної продукції з Білорусі в цілому або з окремих підприємств", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тільки у 2016 році на територію Росії було поставлено понад 304 тисяч тонн молочної продукції білоруського походження, в тому числі ввезено понад 56 тисяч тонн сухої молочної продукції.