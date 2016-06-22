Девальвація гривні та скорочення посівів: експерти назвали причини подорожчання гречки

На українському ринку гречки, яка навесні почала стрімко дорожчати, немає змови роздрібних мереж по підвищенню ціни, а причинами зростання ціни на цей продукт є девальвація національної валюти та зниження виробництва, повідомив на прес-конференції президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

"Я впевнений, що жодної змови немає... На сьогоднішній момент це економіка, чиста економіка", - сказав Охріменко.

Експерт зазначив, що із-за падіння курсу гривні дорожчає виробництво гречки. Крім того, гречка не є біржовим товаром, її важко продати за кордон і через низьку врожайність та ціну, а доходи від виробництва цієї культури не так високі, як, наприклад, від продажу кукурудзи.

За його словами, саме тому українські аграрії скорочують посіви під гречкою.

Присутній на прес-конференції заступник директора Асоціації фермерів і приватних землевласників України Михайло Данкевич зазначив, що, незважаючи на менший порівняно з минулим роком урожай, дефіциту гречки немає і Україна не буде імпортувати крупу до нового врожаю восени.

"Дефіциту гречки немає, тому я вважаю, що ми імпортувати не будемо", - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, на думку експертів Української аграрної конфедерації, ціна на гречану крупу, яка в окремих випадках досягає 45 гривні/кілограм, а в середньому становить 32,28 гривні/кілограм, зростає в зв'язку з скороченням наявних запасів на складах до 5 тисяч тонн при минулорічному врожаї 128 тисяч тонн, а також через спекуляції з боку посередників та роздрібних продавців.

У зв'язку з цим Антимонопольний комітет України почав розслідування за фактом стрімкого подорожчання гречаної крупи, яке може бути результатом змови виробників.

У разі підтвердження фактів порушень на учасників ринку може бути накладено штрафи розміром до 10% від доходу за попередній фінансовий рік.

Протягом останні п'ять років валовий збір гречки на зерно в країні зменшився більш ніж удвічі - до 128 тисяч тонн 2015 року з 282 тисяч тонн 2011 року. Основною причиною цього стало скорочення посівних площ під культурою в зазначений період - до 133 тисяч га з 311 тисяч га.