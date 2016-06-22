Українцям обіцяють зниження цін на молоко та масло

Ціни на масло та молоко в Україні будуть знижуватися через падіння світових цін на сухе молоко і масло, що ставить вітчизняних виробників у складне становище низької прибутковості, повідомила прес-служба Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Держзовнішінформ).

"Масло буде дешевшати, молоко теж. Зниження цін на сухі молокопродукти в світі призвело до їх зменшення в Україні. Ситуація на українському та європейському ринку молокопродуктів, як і раніше, складна через низькі ціни реалізації. Для збереження прийнятної маржі переробники змушені знижувати ціну на сировину", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначили, що середня ціна закупівлі молока у виробника в Україні встановилася на рівні 4,2 гривні/кілограм. Експортні ціни на сухе молоко становлять 1 250-1 400 доларів за тонну (1,25-1,4 долара/кілограм). Ці ціни, згідно з повідомленням, не вигідні виробникам і переробникам.

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"Падіння світових цін на сухе знежирене молоко призвело до зниження закупівельних цін європейських трейдерів на українську продукцію до рівня, який фактично є неприйнятним для вітчизняних компаній-експортерів при стабільному курсі гривні", - зазначили в Держзовнішінформі.

Обмежений збут і низькі ціни вплинули також і на ринок супутнього продукту виробництва сухого знежиреного молока, а саме вершкового масла. В очікуванні зниження цін покупці на внутрішньому ринку не поспішають купувати великі обсяги масла. Сьогодні ціна на масло 82% жирності на внутрішньому ринку становить 59-63 тисяч гривень за тонну, ціна за кордоном стартує з 2 300 доларів за тонну в країнах далекого зарубіжжя, а на ринках СНД становить 2 500-2 600 доларів/тонна.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO), зниження цін на молоко-сировину в Україні триватиме до серпня у зв'язку з профіцитом молока в обсязі близько 500 тисяч тонн. Незважаючи на надлишок молока, переробники заявляють про брак якісної сировини.