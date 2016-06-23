У Казахстані б'ють тривогу: водні об'єкти на межі техногенної катастрофи

Депутат Мажилісу парламенту Казахстану Галина Баймаханова у депутатському запиті на ім'я глави Кабміну підняла проблему забруднення водних ресурсів в РК, зокрема в північному і північно-західному регіонах, передає Zakon.kz.

За словами Баймаханової, в суспільстві зростає тривога за долю малих і великих річок, озер і водоймищ, всіх водних джерел, які є основою життя і господарської діяльності людини.

Читайте такожПрезидент Казахстану порадив громадянам глибоко вдихнути і забути про долар«Б'ють у сполох і фахівці – гідрогеологи і гідрологи, які спостерігають за станом водних об'єктів. Так, Нуртас Балмагамбетов – гідрогеолог з великим стажем роботи з пошуків та розвідки підземних вод, що займається їх вивченням і моніторингом з 1976 року і до сьогоднішнього дня, піднімає питання забруднення унікального родовища підземних вод Кокжиде», - сказала вона.

За її словами, багаторічні спостереження, проведені ним на водозаборах «Кокжиде» і «Кенкіяк», показують, що в прісних підземних водах регіону з'явилися нафтопродукти, важкі метали.

«Техногенне забруднення підземних вод у Казахстані спостерігається в західному і північно-західному регіонах, тобто в нафтовидобувних і гірничорудних районах. У тій же Актюбінській області в підземних водах долини річки Ілек ведеться моніторинг стану природних екосистем, у тому числі підземних вод щодо зміни їх фізичного стану та складу. Особливу тривогу викликає зараженість вод залізом, марганцем і шестивалентним хромом. Ця проблема для актюбинцев не нова, адже вони постійно стикаються з ядучо-зеленими калюжами на поверхні землі», - зазначила парламентарій.

У той же час у депутата викликав подив факт, що дані з дослідження та очищення підземних вод виявилися засекреченими.

В розвиток теми вона попросила главу Кабміну представити відповіді на питання, викладені в її депутатському запиті.